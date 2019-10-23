Николай Наумов: «Локомотив» показал свой максимум»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» после поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил, что команда Юрия Семина​ показала максимум.

– Какие теперь перспективы у команды Семина?

– Не нужно нацеливаться только на третье место. Шансы на плей-офф еще все-таки есть. Надо бороться в Москве до конца. Можно постараться победить «Ювентус» дома. Допустим, 1:0 – и уже имеешь преимущество в личных встречах.

– По-вашему, сегодня «Локо» показал свой максимум?

– Конечно. Вы же еще учитывайте тот факт, что Семину некем было усилить атаку. Тренер не мог выпустить Смолова или Джорджевича из-за травм. Скамейка пустая. Надо отдать должное 11 игрокам, они бились, но немного не дотянули. (Виталий Айрапетов)

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