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Николай Наумов: «Локомотив» победит «Спартак»

07:00
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» после поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил, что красно-зеленым хватит сил на игру со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России.

— Хватит ли теперь у «Локо» сил и эмоций на дерби со «Спартаком»?

— Я не сомневаюсь, что хватит! Пресса у команды будет неплохая. Ведь «Локомотив» — один из немногих в Европе, кто создал такие проблемы «Ювентусу». Считаю, ничего страшного не произошло. Силы на «Спартак» останутся. «Локо» победит. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Наумова

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