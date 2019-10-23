Николай Наумов: «Думал, «Юве» максимум забьет один»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» признался, что рассчитывал на ничью в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2).

— О чем думали в перерыве?

— Рассчитывал на ничью. Думал, «Юве» максимум забьет один. Немного не получилось.

— Тактически до 77-й минуты «Локо» действовал практически идеально?

— Да, пожалуй. Но по такой игре если где-то один не добегает, все может обернуться поражением. Знаете, на что я обратил внимание?

— На что?

— Те футболисты, которые пропустили какое-то время — из-за дисквалификации или по травме — выглядели не очень хорошо. Крыховяк не был похож на себя. У Игнатьева многовато потерь. Даже Димка Бариновсмотрелся не так свежо, как обычно. Так что пауза выбила их из игрового ритма. (Виталий Айрапетов)

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