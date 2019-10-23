Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» после поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:2) отметил, что к полузащитнику Алексею Миранчуку? есть вопросы.

— Ранее у «СЭ» появилась информация, что Алексей Миранчук находится на карандаше у скаутов «Барселоны». Сегодня хавбек укрепил этот интерес?

— Сыграл здорово. И пас перед своим голом отдал Мариу классный, и забил. Когда Алексей получает мяч, он способен что-то придумать. Цена на него точно не упала от этой игры, а наоборот, только возросла. Видно, что это мастеровитый исполнитель. Но возникают другие вопросы.

— Какие?

— Ему уже пора научиться действовать стабильно. Вот этого обоим братьям пока не хватает. Один матч могут провести ярко, а в следующей встрече уйти в тень. А вот классный мастер — такой как Жоау Мариу — не может себе такого позволить. Вот португалец очень хороший ориентир для Миранчуков. Если братья приобретут такие качества, тогда дорога в Европу в хороший клуб для них будет открыта. Жоау Мариу не опускается ниже определенного уровня. Мастер. Пашет, пашет и паше. Этого нужно добиваться и нашим футболистам. (Виталий Айрапетов)

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