Николас Тальяфико: "В Мадриде "Аяксу" нужно сыграть с тем же настроем и страстью"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико - о матче с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Мы действительно прекрасно провели первый матч, но подвела реализация моментов. Здорово прессинговали "Реал", дорожили мячом... Мне кажется, что тогда мы получили хороший урок и многому научились. Нужно сыграть в Мадриде с теми же настроем и страстью. Вера в себя есть у каждого футболиста, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Вера - это последнее, что теряет человек. Мы полны решимости проявить себя. Нужно показать хороший футбол, работать всей командой на протяжении 90 минут. Мы приехали в Мадрид, чтобы побороться за выход в четвертьфинал. У "Реала", естественно, те же задачи. Надеюсь, получится хороший матч, в котором нам удастся достичь своей цели.

Матч "Реал" - "Аякс" начнется в 23.00 по московскому времени. В первом матче испанский клуб победил со счетом 2:1.

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