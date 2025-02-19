Кюн — о ничьей с «Баварией» на последних минутах: «Это горькая пилюля. Сродни поражению»

Полузащитник «Селтика» Николас Кюн прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Шотландская команда пропустила в добавленное время и вылетела из турнира.

«Это горькая пилюля. Сродни поражению. Пропустить такой мяч на 94-й минуте — это тяжело. Мне хотелось продолжать играть [несмотря на ушиб], но команда действовала очень хорошо. Обидно только, что мы недотянули», — цитирует пресс-служба УЕФА Кюна.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.