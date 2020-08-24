Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0).

— Немного сложно отвечать на вопросы после того, как испытал такую бурю эмоций после финального свистка, — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА. — Мы сделали свою мечту реальностью. Нет, мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, не хватало немного уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение. Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры, и все благодаря этому коллективу.