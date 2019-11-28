Болбой «Тоттенхэма», который во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2) быстро передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего была организована голевая атака «шпор», отметил, что был очень рад реакции главного тренера команды Жозе Моуринью. Специалист поздравил мальчика и пожал ему руку.

— Все это кажется немного нереальным, — цитирует официальный сайт английского клуба мальчика. — Я просто делал свою работу и до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Даже не видел гол! Я доставал ушедший за поле мяч, а затем услышал радостные возгласы. Я обернулся, а Харри Кейн праздновал. Я посмотрел повтор на экране и увидел, что произошло.

Со стороны Жозе было очень мило с его стороны подойти ко мне. Это сделало мой день, мою жизнь. Я люблю «Тоттенхэм», и это был потрясающий момент, который я никогда не забуду.