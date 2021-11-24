«Никогда не перестанем сражаться за клуб». Роналду высказался о победе «МЮ» над «Вильярреалом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после победы команды над «Вильярреалом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Всегда здорово играть в Испании, прекрасно побеждать в Испании, приятно забивать в Испании — стране, где я всегда чувствовал себя особенно. Поздравляю парней с этой большой победой, благодаря которой мы теперь там, где должны быть! Мы — «Манчестер Юнайтед», и никогда не перестанем сражаться за клуб! Вперед, дьяволы!» — написал Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Команда гарантировала себе выход в плей-офф.