«Никогда не перестанем сражаться за клуб». Роналду высказался о победе «МЮ» над «Вильярреалом»
09:04
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram после победы команды над «Вильярреалом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
«Всегда здорово играть в Испании, прекрасно побеждать в Испании, приятно забивать в Испании — стране, где я всегда чувствовал себя особенно. Поздравляю парней с этой большой победой, благодаря которой мы теперь там, где должны быть! Мы — «Манчестер Юнайтед», и никогда не перестанем сражаться за клуб! Вперед, дьяволы!» — написал Роналду.
«Манчестер Юнайтед» набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Команда гарантировала себе выход в плей-офф.
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