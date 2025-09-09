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Нико Уильямс пропустит старт Лиги чемпионов из-за травмы

Полузащитник «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщается на официальном сайте клуба.

В воскресенье, 7 сентября, Уильямс покинул поле в первом тайме матча Испания — Турцию (6:0). У 23-летнего футболиста диагностировали умеренную мышечную травму в левой приводящей мышце. Из-за этого он может пропустить до шести недель.

Уильямс не сыграет в ближайших матчах с «Алавесом», «Арсеналом» (в первом туре Лиги чемпионов) и «Валенсией». Точная дата его возвращения зависит от скорости восстановления.

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Нико Уильямс
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетик (Бильбао)
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