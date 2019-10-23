Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поле матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2) рассказал о состоянии здоровья Хави Мартинеса и Люки Эрнандеза, который были заменены из-за травм.

— В первом тайме у Мартинеса возникли мышечные проблемы, — цитирует Ковача официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Мы не хотели рисковать. Поэтому мы отреагировали заменой. У Эрнандеса возникли проблемы с лодыжкой. Он испытывал сильные боли, поэтому нам пришлось его заменить. Это очень неприятная потеря.

Как сообщает пресс-служба клуба, точный диагноз будет поставлен после дополнительного обследования.