Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нико Ковач: «У Мартинеса возникли мышечные проблемы, у Эрнандеза — проблемы с лодыжкой»

09:47
Теги:

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поле матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2) рассказал о состоянии здоровья Хави Мартинеса и Люки Эрнандеза, который были заменены из-за травм.

— В первом тайме у Мартинеса возникли мышечные проблемы, — цитирует Ковача официальная группа «Баварии» Вконтакте. — Мы не хотели рисковать. Поэтому мы отреагировали заменой. У Эрнандеса возникли проблемы с лодыжкой. Он испытывал сильные боли, поэтому нам пришлось его заменить. Это очень неприятная потеря.

Как сообщает пресс-служба клуба, точный диагноз будет поставлен после дополнительного обследования.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcbayern

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир