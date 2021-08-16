Нико Ковач назвал «Шахтер» очевидным фаворитом матчей с «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча с «Шахтером» в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Шахтер» — это грозный соперник, — цитирует Ковача официальный сайт клуба 16 августа. — Они 13 раз пробивались в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Помню, как в прошлом сезоне мы смотрели их матчи против «Реала», который они дважды обыграли. У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер (Роберто Де Дзерби — Прим. «СЭ»). Это команда, за которой приятно смотреть.

Я жду игры, отличной от той, которая была в нашей предыдущей встрече. Они всегда ищут возможность атаковать, играть в созидательный футбол, создавать моменты. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, в отличие от многих французских команд, которые играют с пятью защитниками сзади, из-за чего их оборону тяжело пройти. Они фавориты, это очевидно. Это будет как финал, но мы хорошо готовы физически, психологически и тактически».

Матч «Монако» — «Шахтер» состоится 17 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.