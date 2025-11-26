Ковач: «Первый гол в матче с «Вильярреалом» был очень важным»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Вильярреалом» (4:0) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Первый гол был очень важным. Он сыграл нам на руку. Последующие события — пенальти и красная карточка — тоже были нам на пользу. Сохраняли бдительность все 90 минут и, что важно, не пропустили», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.