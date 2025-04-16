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16 апреля, 04:16

Ковач: «Так действовать против «Барселоны» — это достойно всяческой похвалы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нико Ковач.
Фото Reuters

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышли каталонцы, так как первый матч выиграли с крупным счетом (4:0).

«Мы все увидели сегодня великолепный футбол, особенно в исполнении моей команды. Он был очень интенсивным, с большим количеством прессинга. Я, конечно, разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли «Барселоне» ее первое в 2025 году поражение, а это говорит о многом. Мы вправе очень собой гордиться.

Игра была совсем не такой, как в первом матче. Мы были намного смелее, намного острее, у нас был кураж. И, конечно, большую роль в такой игре сыграли наши болельщики, что меня очень радует. Так действовать против «Барселоны» — это достойно всяческой похвалы», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч выиграла миланская команда — 2:1).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нико Ковач
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