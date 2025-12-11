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11 декабря 2025, 06:41

Ковач остался разочарован ничьей с «Буде-Глимт»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Буде-Глимт» (2:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Дважды нам не удалось увеличить преимущество и решить исход матча. Действовали не очень умно в эпизодах с пропущенными голами, поэтому сегодняшний матч сложился крайне неудачно», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Боруссия» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» располагается на 32-й строчке — 3 очка.

Никита Хайкин в&nbsp;матче &laquo;Боруссия&raquo; Д&nbsp;&mdash; &laquo;Буде-Глимт&raquo; (2:2).«Арсенал» не устает выигрывать, Хайкин помог «Буде» добыть ничью в Дортмунде, Моуринью обыграл Конте
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Нико Ковач
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