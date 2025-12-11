Ковач остался разочарован ничьей с «Буде-Глимт»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Буде-Глимт» (2:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Дважды нам не удалось увеличить преимущество и решить исход матча. Действовали не очень умно в эпизодах с пропущенными голами, поэтому сегодняшний матч сложился крайне неудачно», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

«Боруссия» с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Буде-Глимт» располагается на 32-й строчке — 3 очка.