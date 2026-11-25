Ковач: «Если «Боруссия» финиширует на 14-м или 16-м месте — это будет отличный результат»

Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал ничью с «Арсеналом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Понимали, что придется много работать, ведь «Арсенал» — команда топ-уровня. Поначалу было тяжело, но смогли вернуться в игру. В начале второго тайма мы лучше контролировали мяч. После ответного гола немного сдали позиции — стали играть слишком пассивно, и «Арсенал» поймал свой ритм.

Попасть в Топ-8 — это непросто, ведь за место в топ-8 борется множество сильных команд. Если мы финишируем на 14-м или 16-м месте — это будет отличный результат. Ну а если удастся пробиться в восьмерку — что ж, тем лучше!» — приводит официальный сайт УЕФА слова Ковача.

«Арсенал» набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. «Боруссия» с 10 очками располагается на седьмой строчке.