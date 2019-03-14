Нико Ковач: "Бавария" проиграла "Ливерпулю" заслуженно"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что соперник был лучше. По его словам, мюнхенцам указали на границы.

- Нам противостоял очень, очень сильный соперник, - цитирует пресс-служба клуба Ковача. - Я хотел бы поздравить Юргена Клоппа и весь "Ливерпуль". В двух матчах они были лучшей командой. До 2:1 мы играли в открытый футбол. Все увидели, что одно стандартное положение может сыграть решающую роль. Они хорошо накрывали наших футболистов. Нам не удалось наладить спокойную комбинационную игру, в частности ввести в игру Левандовски. Поэтому мы проиграли заслуженно. Соперник прессинговал очень высоко, на большой скорости. Мы старались выйти вперед через крайних защитников. Нам это не удалось, потому что соперник играл действительно очень хорошо, а у нас сегодня день не задался. "Ливерпуль" - команда топ-уровня. В прошлом году они играли в финале, в премьер-лиге они также почти на самом верху. Нам указали на наши границы.