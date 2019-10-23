Нико Ковач: «Бавария» одной ноге в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после победы над «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) похвалил свою команду. Он доволен, что игроки смогли переломить ход встречи.

— Моя команда снова доказала, что даже при отставании в счете может играть эффективно, — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача. — Аплодисменты моим игрокам за то, что им удалось переломить ход матча. Теперь у нас девять очков, мы одной ноге в 1/8 финала.

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