Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нико Ковач: «Бавария» одной ноге в 1/8 финала Лиги чемпионов»

07:54
Теги:

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после победы над «Олимпиакосом» в 3-м туре Лиги чемпионов (3:2) похвалил свою команду. Он доволен, что игроки смогли переломить ход встречи.

— Моя команда снова доказала, что даже при отставании в счете может играть эффективно, — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача. — Аплодисменты моим игрокам за то, что им удалось переломить ход матча. Теперь у нас девять очков, мы одной ноге в 1/8 финала.

Олимпиакос П — Бавария

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027067/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир