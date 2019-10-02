Никлас Зюле: «Хотя и не 90, но 60 минут «Бавария» играла очень хорошо»

Голкипер «Баварии» Никлас Зюле после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что команда не все 90 минут играла хорошо.

— Такие матчи смотрят много людей, мы знали, что нас ожидает, — цитирует пресс-служба клуба Зюле. — Хотя и не 90, но 60 минут мы играли очень хорошо. Я невероятно рад за Сержа, это был его вечер. Есть еще много вещей, которые мы должны улучшить, но эта игра добавит нам куража на следующие недели. Сегодня мы можем гордиться собой.

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