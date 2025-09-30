Футбол
30 сентября, 06:52

Хайкин: «Лига чемпионов — это особенное событие для «Буде-Глимта»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отметил, что эта игра будет отличаться от противостояния со «шпорами» в плей-офф Лиги Европы в прошлом сезоне.

«У «Тоттенхэма» другой тренер и немного другая команда по сравнению с прошлым сезоном. Они подписали нескольких качественных игроков, и их тактический подход изменился. На этот раз они будут играть по-другому из-за обстоятельств — это уже не полуфинал, и им не нужно защищать результат. Будет интересно.

Игра в Лиге чемпионов? Иногда это кажется нереальным, нам нужно напоминать себе, как мы должны быть благодарны и насколько это особенное событие. Семь лет назад это было невообразимо, а сейчас мы здесь, на нашей первой домашней игре общего этапа. Это особенное событие — принести Лигу чемпионов в северную часть Норвегии», — цитирует пресс-служба УЕФА Хайкина.

Матч «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
