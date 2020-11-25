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Никифоров — о «Зените»: «Если не лететь в Бельгию за тремя очками, на фига вообще выходить в Лигу чемпионов?!»

11:50
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Экс-защитник «Спартака», «Спортинга» Хихон, ПСВ и сборной России Юрий Никифоров высказался о решающем для «Зенита» матче в Лиге чемпионов — на выезде с «Брюгге». Игра состоится в следующую среду, 2 декабря, в 23.00 (мск). Напомним, только победа оставляет питерцам шансы на третье место в группе и попадание в Лигу Европы.

— Верите, что «Зенит» обыграет «Брюгге»?

— Если не лететь в Бельгию за тремя очками, на фига вообще выходить в Лигу чемпионов?! Так что при всех кадровых сложностях «Зенит» должен побеждать «Брюгге» — на характере, на зубах... (Александр Кружков)

Полностью интервью с Юрием Никифоровым можно прочесть на сайте «СЭ».

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