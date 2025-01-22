Хайен: «Не дать «Ювентусу» забить — это большой подвиг»

Главный тренер «Брюгге» Ники Хайен прокомментировал ничью с «Ювентусом» (0:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы не попались в ловушку. Мы сделали то, что должны были сделать. Не дать «Ювентусу» забить — это большой подвиг. Новый формат Лиги чемпионов дает возможности более слабым командам. Я доволен тем, что увидел, это очень важный шаг. Мы все сохраняли спокойствие, и каждый делал то, что должен был делать. Конечно, ты играешь осторожнее, когда знаешь, что даже одно очко может оказаться решающим, но мы не боялись идти вперед и создавать моменты», — цитирует пресс-служба УЕФА Хайена.

После 7 туров «Брюгге» с 11 очками идет на 17-й строчке, а «Ювентус» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.