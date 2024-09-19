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Нигматуллин о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Горжусь, что наш вратарь играет в одном из сильнейших клубов Европы»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Гордость за нашу российскую вратарскую школу. Горжусь, что наш вратарь играет в одном из сильнейших клубов Европы. Дебют прошел успешно, Матвей сыграл уверенно в своих моментах. Лично его поздравил с дебютом. Пожелал ему с каждым матчем доказывать, что он лучший и заслуживал места в основном составе», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

«ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Матвей Сафонов
Руслан Нигматуллин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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