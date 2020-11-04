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«Ничья не должна считаться плохим результатом». Защитник «Атлетико» отметил оборону «Локомотива»

09:15
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Защитник «Атлетико» Рауль Хименес заявил, что немного разочарован исходом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (1:1).

«Мы сделали все, что было в наших силах, — цитирует Хименеса Marca. — Контролировали мяч, создавали моменты... Но соперник хорошо оборонялся. И очень умело уходил в контратаки. В конце концов, ничья в гостевом матче не должна считаться плохим результатом. Теперь нужно добиться большего на своем поле.

Конечно, обидно, что мы не реализовали столько моментов. Нужно внимательнее действовать в завершении».

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