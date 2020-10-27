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«Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится». Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей игре Лиги чемпионов

06:44
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые проиграют в матче Лиги чемпионов против «Баварии». По его мнению, разгрома не будет.

— Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора», — цитируют «Известия» Наумова. — Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют. Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев. Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1078655/aleksei-fomin/noiera-kovcheg-sumeet-li-lokomotiv-vyzhit-v-matche-s-bavariei

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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