Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые проиграют в матче Лиги чемпионов против «Баварии». По его мнению, разгрома не будет.

— Ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после такого поражения от «Ротора», — цитируют «Известия» Наумова. — Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют. Полагаю, что «Локо» выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с «Ювентусом», когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев. Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома.