«Ницца» и «Бенфика»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Ницца» и «Бенфика» проведут первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.

06 августа, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)

Ключевые события и результат игры «Ницца» — «Бенфика» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Ответный матч соперников состоится 12 августа в Лиссабоне (Португалия).

Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.