«Ницца» и «Бенфика»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Ницца» и «Бенфика» сыграют Лиге чемпионов 6 августа
«Ницца» и «Бенфика» проведут первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ницца» — «Бенфика» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.
Ответный матч соперников состоится 12 августа в Лиссабоне (Португалия).
Победители этапа выйдут в квалификационный раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшие — в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы.
