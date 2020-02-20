«Незабываемый вечер». Фройлер — о победе над «Валенсией»
11:32
Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился эмоциями после победы над «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
— Какой вечер был вчера, — написал швейцарец в Instagram, добавив хэштег «незабываемо». Он стал автором одного из голов в этой игре.
Ответный матч состоится 10 марта в Испании.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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