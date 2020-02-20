Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился эмоциями после победы над «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Какой вечер был вчера, — написал швейцарец в Instagram, добавив хэштег «незабываемо». Он стал автором одного из голов в этой игре.

Ответный матч состоится 10 марта в Испании.