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«Незабываемый вечер». Фройлер — о победе над «Валенсией»

11:32

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился эмоциями после победы над «Валенсией» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Какой вечер был вчера, — написал швейцарец в Instagram, добавив хэштег «незабываемо». Он стал автором одного из голов в этой игре.

Ответный матч состоится 10 марта в Испании.

Аталанта — Валенсия

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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