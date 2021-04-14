Неймар заявил, что не пытался спровоцировать Киммиха своим празднованием после ответного матча с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Неймар объяснил свое поведение после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

После того как «Бавария» проиграла в первом матче со счетом 2:3, полузащитник Йозуа Киммих заявил, что все равно уверен в победе команды. Но по сумме двух матчей в полуфинал прошел «ПСЖ». После финального свистка Неймар вместе с Леандро Паредесом бурно праздновали прямо перед Киммихом.

«Я даже не пытался его спровоцировать. Мне хотелось отпраздновать, а рядом был Лео. Я увидел его, и мы отпраздновали вместе. Это случайность, что там был именно Киммих, который говорил, что их команда лучше и что они пройдут дальше», – цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на TNT Sports Brasil.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Боруссия».