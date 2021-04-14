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Неймар заявил, что не пытался спровоцировать Киммиха своим празднованием после ответного матча с «Баварией»

12:46
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Нападающий «ПСЖ» Неймар объяснил свое поведение после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).

После того как «Бавария» проиграла в первом матче со счетом 2:3, полузащитник Йозуа Киммих заявил, что все равно уверен в победе команды. Но по сумме двух матчей в полуфинал прошел «ПСЖ». После финального свистка Неймар вместе с Леандро Паредесом бурно праздновали прямо перед Киммихом.

«Я даже не пытался его спровоцировать. Мне хотелось отпраздновать, а рядом был Лео. Я увидел его, и мы отпраздновали вместе. Это случайность, что там был именно Киммих, который говорил, что их команда лучше и что они пройдут дальше», – цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на TNT Sports Brasil.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Боруссия».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/neymar-explains-celebrating-in-the-face-of-kimmich-after-psg/1isvx4yjgmdwhzoky5ixgwzna

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры