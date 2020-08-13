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Неймар установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он обошел Месси

10:42
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча с «Аталантой» (2:1). Фото twitter.com/PSG_inside
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча с «Аталантой» (2:1). Фото twitter.com/PSG_inside
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов в матче против «Аталанты» (2:1).

По ходу встречи бразильский футболист совершил рекордные 16 успешных обводок, сообщает WhoScored. Предыдущий рекорд принадлежит форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче 11 раз.

Напомним, в полуфинале турнира парижане встретятся с победителем пары «Лейпциг» — «Монако».

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