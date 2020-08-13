Неймар установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он обошел Месси

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов в матче против «Аталанты» (2:1).

По ходу встречи бразильский футболист совершил рекордные 16 успешных обводок, сообщает WhoScored. Предыдущий рекорд принадлежит форварду «Барселоны» Лионелю Месси и нападающему «Наполи» Лоренцо Инсинье. Им удалось обвести соперников в одном матче 11 раз.

Напомним, в полуфинале турнира парижане встретятся с победителем пары «Лейпциг» — «Монако».