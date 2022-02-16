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Сегодня, 10:43

Неймар сравнил Верратти с Хави и Иньестой после победы над «Реалом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Неймар похвалил своего одноклубника Марко Верратти после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Я понимаю, что Верратти — исключительный футболист, но я не осознавал, насколько он невероятен. Марко — гений, один из лучших полузащитников среди тех, с кем мне довелось играть, на одном уровне с Хави и Иньестой», — приводит Goal слова Неймара.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится в Мадриде 9 марта.

Источник: https://www.goal.com/en/news/psg-neymar-verratti-genius-barcelona-icons-xavi-iniesta/blt3e3e52f386cd6bcd
Марко Верратти
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