Неймар сравнил Верратти с Хави и Иньестой после победы над «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар похвалил своего одноклубника Марко Верратти после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

«Я понимаю, что Верратти — исключительный футболист, но я не осознавал, насколько он невероятен. Марко — гений, один из лучших полузащитников среди тех, с кем мне довелось играть, на одном уровне с Хави и Иньестой», — приводит Goal слова Неймара.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится в Мадриде 9 марта.