Неймар пытался прорваться в судейскую комнату после матча "ПСЖ" - "МЮ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:3) пытался прорваться в судейскую комнату, сообщает RMC. Представителям французской команды пришлось оттягивать игрока.

Самый дорогой футболист мира был недоволен решением, которое принял словенский арбитр Дамир Скомина. В конце встречи он назначил пенальти в пользу парижан после просмотра видеоповторов. 11-метровый реализовал нападающий Маркус Рэшфорд, после чего "ПСЖ" вылетел из турнира.