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Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

17:07
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УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Им стал форвард «ПСЖ» Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с «Истанбулом» (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.

Также получить награду могли голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема («Реал») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).

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