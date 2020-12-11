Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имя лучшего футболиста 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Им стал форвард «ПСЖ» Неймар. 28-летний бразилец забил три гола в скандальном матче с «Истанбулом» (5:1), который был прерван и доигран на следующий день из-за обвинений одного из арбитров в расизме.

Также получить награду могли голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, нападающие Карим Бензема («Реал») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).