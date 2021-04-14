Неймар признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бавария»
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Лучшим игроком матча 1/4 финала «ПСЖ» — «Бавария» (0:1) признан форвард парижан Неймар, сообщает официальный сайт УЕФА 14 апреля.
Футболисту не удалось забить в этой игре. Он упустил несколько моментов и, в частности, попал в штангу и перекладину в первом тайме.
Единственный мяч в этой игре забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Парижане благодаря победе 3:2 в первой игре вышли в полуфинал.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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