Лучшим игроком матча 1/4 финала «ПСЖ» — «Бавария» (0:1) признан форвард парижан Неймар, сообщает официальный сайт УЕФА 14 апреля.

Футболисту не удалось забить в этой игре. Он упустил несколько моментов и, в частности, попал в штангу и перекладину в первом тайме.

Единственный мяч в этой игре забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Парижане благодаря победе 3:2 в первой игре вышли в полуфинал.