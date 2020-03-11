Неймар похлопал пустым трибунам после гимна Лиги чемпионов. Видео

Нападающий «ПСЖ» Неймар перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» похлопал в сторону пустых трибун. Встреча проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Другие футболисты просто похлопали после исполнения гимна Лиги чемпионов. Только бразилец сделал это, подняв руки в сторону трибун.