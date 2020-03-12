Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Неймар отпраздновал гол в стиле Холанна

00:16
Неймар. Фото twitter.com
Неймар. Фото twitter.com
Теги:

Форвард «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. 28-летний бразилец отпраздновал свой забитый мяч в стиле нападающего немецкой команды Эрлинг Холанна.

После гола Неймар сел на газон и сделал вид, что собирается медитировать. Именно таким образом празднует свои голы Холанн.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».

ПСЖ — Боруссия Д

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир