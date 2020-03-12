Неймар отпраздновал гол в стиле Холанна
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Форвард «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. 28-летний бразилец отпраздновал свой забитый мяч в стиле нападающего немецкой команды Эрлинг Холанна.
После гола Неймар сел на газон и сделал вид, что собирается медитировать. Именно таким образом празднует свои голы Холанн.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».
Neymar did Haaland's celebration ?? pic.twitter.com/5RArW1Em9F— B/R Football (@brfootball) March 11, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала