Неймар отпраздновал гол в стиле Холанна

Форвард «ПСЖ» Неймар забил гол в ворота дортмундской «Боруссии» на 28-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. 28-летний бразилец отпраздновал свой забитый мяч в стиле нападающего немецкой команды Эрлинг Холанна.

После гола Неймар сел на газон и сделал вид, что собирается медитировать. Именно таким образом празднует свои голы Холанн.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «ПСЖ» — «Боруссия».