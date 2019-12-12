Неймар отдал Кавани право пробить пенальти

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отметился голом с пенальти в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (5:0). Одиннадцатиметровый должен был исполнять Неймар?. Однако бразилец взял мяч и отдал его уругвайцу.

Напомним, в первом сезоне Неймара в парижском клубе у него был конфликт с Кавани в связи с тем, кто должен исполнять пенальти.

Neymar gave the penalty to Edinson Cavani ? pic.twitter.com/AcIGLIQ3ka — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

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