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Неймар отдал Кавани право пробить пенальти

03:14
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Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отметился голом с пенальти в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Галатасараем» (5:0). Одиннадцатиметровый должен был исполнять Неймар?. Однако бразилец взял мяч и отдал его уругвайцу.

Напомним, в первом сезоне Неймара в парижском клубе у него был конфликт с Кавани в связи с тем, кто должен исполнять пенальти.

ПСЖ — Галатасарай

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