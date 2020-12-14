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Неймар обратился к Месси перед очной встречей в Лиге чемпионов

22:37
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Нападающий «ПСЖ» Неймар на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Милый друг, до скорой встречи», — подписал публикацию бразилец.

В понедельник, 14 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам «ПСЖ» предстоит сыграть против каталонцев. Матчи плей-офф пройдут в феврале следующего года.

Неймар провел в составе «Барсы» четыре сезона, выиграв Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, Кубок Испании (трижды) и Клубный чемпионат мира.

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