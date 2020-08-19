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Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками

02:29
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Форвард «ПСЖ» Неймар может получить дисквалификацию по итогам полуфинала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (3:0), сообщает The Sun.

По сведениям источника, бразилец после матча обменялся футболками с защитником немецкой команды Марселем Хальстенбергом. Обмен футболками запрещен протоколом возвращения к игре УЕФА. Несоблюдение обязательств может привести к дисциплинарным мерам в соответствии с регламентом.

Сообщалось, что обмен футболками будет грозить 12-дневной самоизоляцией. Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа.

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