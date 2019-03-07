Неймар может быть дисквалифицирован за критику судейства матча "ПСЖ" – "МЮ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар после поражения от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) позволил себе критику в адрес арбитров.

– Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки? – написал Неймар в своем Инстаграме.

Как сообщает Sport.es, в ближайшие дни УЕФА примет решение об открытии дела в отношении Неймара в соответствии с дисциплинарным кодексом УЕФА. Если это произойдет, то 28 марта комиссии по этике вынесет соответствующее наказание бразильскому форварду.