13:25 | Футбол — Лига чемпионов

Неймар может быть дисквалифицирован за критику судейства матча "ПСЖ" – "МЮ"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар после поражения от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) позволил себе критику в адрес арбитров.

– Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода. Ничего не было. Как игрок мог убрать руки? – написал Неймар в своем Инстаграме.

Как сообщает Sport.es, в ближайшие дни УЕФА примет решение об открытии дела в отношении Неймара в соответствии с дисциплинарным кодексом УЕФА. Если это произойдет, то 28 марта комиссии по этике вынесет соответствующее наказание бразильскому форварду.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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