Неймар, Милик, Феликс и Жезус претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
02:42
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Жоау Феликс («Атлетико»), Неймар («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Аркадиуш Милик («Наполи») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2019
?? Gabriel Jesus
?? Arek Milik
?? Neymar
?? Jo?o F?lix#UCL | #POTW | @FTBSantander
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...