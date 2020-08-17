Пресс-служба УЕФА сообщает, что форвард «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком недели по итогам прошедших матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

28-летний бразилец не отметился результативными действиями в игре против «Аталанты» (2:1).

В голосовании среди претендентов также были Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария») и Мусса Дембеле («Лион»).