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Неймар — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

14:05
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Пресс-служба УЕФА сообщает, что форвард «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком недели по итогам прошедших матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

28-летний бразилец не отметился результативными действиями в игре против «Аталанты» (2:1).

В голосовании среди претендентов также были Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария») и Мусса Дембеле («Лион»).

Аталанта — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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