Неймар — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
14:05
Пресс-служба УЕФА сообщает, что форвард «ПСЖ» Неймар признан лучшим игроком недели по итогам прошедших матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.
28-летний бразилец не отметился результативными действиями в игре против «Аталанты» (2:1).
В голосовании среди претендентов также были Деотшанкюль Юпамекано («Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария») и Мусса Дембеле («Лион»).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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