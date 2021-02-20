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Неймар имеет шансы сыграть против «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

03:46
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Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет все шансы поучаствовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Однако, как сообщает Le Parisien, парижская команда не хочет рисковать игроком. Игра состоится 10 марта.

На прошлой неделе в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» 29-летний бразилец получил повреждение. Медицинское обследование выявило у Неймара травму длинной левой приводящей мышцы, из-за чего он пропустит около 4 недель.

В этом сезоне бразилец сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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