Неймар имеет шансы сыграть против «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет все шансы поучаствовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Однако, как сообщает Le Parisien, парижская команда не хочет рисковать игроком. Игра состоится 10 марта.
На прошлой неделе в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» 29-летний бразилец получил повреждение. Медицинское обследование выявило у Неймара травму длинной левой приводящей мышцы, из-за чего он пропустит около 4 недель.
В этом сезоне бразилец сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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