Неймар имеет шансы сыграть против «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Неймар имеет все шансы поучаствовать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Однако, как сообщает Le Parisien, парижская команда не хочет рисковать игроком. Игра состоится 10 марта.

На прошлой неделе в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана» 29-летний бразилец получил повреждение. Медицинское обследование выявило у Неймара травму длинной левой приводящей мышцы, из-за чего он пропустит около 4 недель.

В этом сезоне бразилец сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.