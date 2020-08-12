Неймар проводит чудовищный матч в Лиге чемпионов. Самый дорогой игрок мира мажет из убойных позиций

Нападающему «ПСЖ» Неймару не везет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В первом тайме самый дорогой игрок мира несколько раз оказывался в убойных позициях и регулярно мазал.

Самый серьезный промах он совершил на третьей минуте, когда выбегал один на один и пробил мимо ворот.

«Аталанта» в первом тайме открыла счет и на данный момент ведет 1:0. Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов в этом сезоне состоят из одноматчевых противостояний.