Неймар проводит чудовищный матч в Лиге чемпионов. Самый дорогой игрок мира мажет из убойных позиций
12 августа 2020, 23:28
Нападающему «ПСЖ» Неймару не везет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В первом тайме самый дорогой игрок мира несколько раз оказывался в убойных позициях и регулярно мазал.
Самый серьезный промах он совершил на третьей минуте, когда выбегал один на один и пробил мимо ворот.
Big miss from Neymar#ATAPSG pic.twitter.com/CpJolHjuaL— Barca Kaaba (@kaaba_yahaya) August 12, 2020
Another Huge Miss by Neymar #UCL #AtalantaPSG #ATAPSG— Football World (@FTTV10) August 12, 2020
pic.twitter.com/MGjlMnfp8z
«Аталанта» в первом тайме открыла счет и на данный момент ведет 1:0. Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов в этом сезоне состоят из одноматчевых противостояний.
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