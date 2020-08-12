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Неймар проводит чудовищный матч в Лиге чемпионов. Самый дорогой игрок мира мажет из убойных позиций

12 августа 2020, 23:28
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Нападающему «ПСЖ» Неймару не везет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты». В первом тайме самый дорогой игрок мира несколько раз оказывался в убойных позициях и регулярно мазал.

Самый серьезный промах он совершил на третьей минуте, когда выбегал один на один и пробил мимо ворот.

«Аталанта» в первом тайме открыла счет и на данный момент ведет 1:0. Четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов в этом сезоне состоят из одноматчевых противостояний.

Аталанта — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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