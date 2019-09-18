Неймар: «Хотели бы, чтобы мы с Мбаппе вышли на поле?»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе сделали совместное селфи на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».

— Хотели бы, чтобы мы вышли на поле? — написал в своем Instagram бразилец и прикрепил совместное фото с Мбаппе.

В атаке «ПСЖ» на матч с «Реалом» вышли Пабло Сарабия, Мауро Икарди и Анхель Ди Мария. Последний сделал дубль.