Неймар: «Хотели бы, чтобы мы с Мбаппе вышли на поле?»
18 сентября 2019, 23:32
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Кильян Мбаппе сделали совместное селфи на матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом».
— Хотели бы, чтобы мы вышли на поле? — написал в своем Instagram бразилец и прикрепил совместное фото с Мбаппе.
В атаке «ПСЖ» на матч с «Реалом» вышли Пабло Сарабия, Мауро Икарди и Анхель Ди Мария. Последний сделал дубль.
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