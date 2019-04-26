Нападающий "ПСЖ" Неймар дисквалифицирован на три еврокубковых матча, сообщает официальный сайт УЕФА. Причиной послужило поведение 27-летнего бразильца после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против "Манчестер Юнайтед" (1:3).

Тогда Неймар попытался прорваться в судейскую комнату, поскольку был недоволен работой арбитров. Кроме того, бразилец публично раскритиковал судей на своей странице в Инстаграме.

В текущем сезоне Неймар провел 24 матча за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

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