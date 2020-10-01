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«Невозможно добиваться больших побед без характера». Мусаев похвалил «Краснодар» после победы над ПАОК

09:10
Мурад Мусаев. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— Сложно после настолько насыщенного матча делать быстрые выводы. Для нас это историческая победа. Клубу не так много лет, а он уже пробился в групповой этап Лиги чемпионов, — сказал Мусаев на пресс-конференции после игры. — Да, мы всегда стараемся играть красиво, но невозможно добиваться больших побед без характера. Сегодня много игроков с травмами вышли на матч и полностью отдались на футбольном поле. Я им благодарен за это.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)

ПАОК — Краснодар

Дополнительная информация:

https://youtu.be/uGY-YQkM2yc

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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