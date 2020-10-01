«Невозможно добиваться больших побед без характера». Мусаев похвалил «Краснодар» после победы над ПАОК

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

— Сложно после настолько насыщенного матча делать быстрые выводы. Для нас это историческая победа. Клубу не так много лет, а он уже пробился в групповой этап Лиги чемпионов, — сказал Мусаев на пресс-конференции после игры. — Да, мы всегда стараемся играть красиво, но невозможно добиваться больших побед без характера. Сегодня много игроков с травмами вышли на матч и полностью отдались на футбольном поле. Я им благодарен за это.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября. Начало — в 18.00 (мск)