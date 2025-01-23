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Невеш признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Невеш.
Фото Reuters

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш признан лучшим игроком матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:2). 20-летний португалец на 78-й минуте стал автором победного гола.

«Выдающееся во всех игровых аспектах выступление. Он был успешен и в нападении, и при обороне, очень динамичен при перестроениях и поддержке атакующих действий. Он прорывался на выгодные позиции возле штрафной площади соперника, и в итоге эти действия принесли успех, позволив выйти вперед в счете — 3:2», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоау Невеш
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