Невероятный промах Стерлинга, который выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3) нападающий «Сити» Рахим Стерлинг имел шанс сравнять результат при счете 1:2. Англичанин не забил в пустые ворота.
How's Raheem Sterling missed this chance? pic.twitter.com/pIjkOorHoS— Tя?s? №?-Yahya(tm) (@RealistYahz) August 15, 2020
После этого Мусса Дембеле забил третий мяч «Лиона», оформив дубль. В полуфинале команда сыграет с «Баварией». Вторую полуфинальную пару составят «ПСЖ» и «Лейпциг».
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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