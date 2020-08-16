Невероятный промах Стерлинга, который выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3) нападающий «Сити» Рахим Стерлинг имел шанс сравнять результат при счете 1:2. Англичанин не забил в пустые ворота.

После этого Мусса Дембеле забил третий мяч «Лиона», оформив дубль. В полуфинале команда сыграет с «Баварией». Вторую полуфинальную пару составят «ПСЖ» и «Лейпциг».