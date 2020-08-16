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Невероятный промах Стерлинга, который выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

00:23
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Рахим Стерлинг. Фото AFP
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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3) нападающий «Сити» Рахим Стерлинг имел шанс сравнять результат при счете 1:2. Англичанин не забил в пустые ворота.

После этого Мусса Дембеле забил третий мяч «Лиона», оформив дубль. В полуфинале команда сыграет с «Баварией». Вторую полуфинальную пару составят «ПСЖ» и «Лейпциг».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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