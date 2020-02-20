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Невероятный Холанн, неудачи Клоппа и Моуринью. Евролайв с Короткиным и Юриной — в 15.00

10:00

Сегодня, 20 февраля, на Youtube-канале «СЭ» смотрите эфир с Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной об итогах первых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Начало — в 15.00 (мск)

Главные темы:

— Холанн — новая суперзвезда?

— Почему проиграл «Ливерпуль»;

— Есть ли шансы у «Тоттенхэма»;

— Прорыв «Аталанты».

Номер WhatsApp для связи — +7 -925-901-01-00. Ждем ваших вопросов! Присоединяйтесь!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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