Сегодня, 20 февраля, на Youtube-канале «СЭ» смотрите эфир с Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной об итогах первых матчей плей-офф Лиги чемпионов. Начало — в 15.00 (мск)

Главные темы:

— Холанн — новая суперзвезда?

— Почему проиграл «Ливерпуль»;

— Есть ли шансы у «Тоттенхэма»;

— Прорыв «Аталанты».

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