Невероятное двойное спасение вратаря против «Барселоны». После ударов и своего, и чужого

Twitter Лиги чемпионов задал вопрос подписчикам о лучшем сэйве в турнире.

«Лион» вспомнил спасения вратаря Грегори Купе в матче Лиги чемпионов-2001/02 против «Барселоны» (0:2). В той встрече Купе сначала головой переправил мяч в перекладину после неудачного паса своего одоклубника Касапа, а затем отбил удар в исполнении Ривалдо.