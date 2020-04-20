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Невероятное двойное спасение вратаря против «Барселоны». После ударов и своего, и чужого

18:09
Грегори Купе. Фото Planet Football
Грегори Купе. Фото Planet Football
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Twitter Лиги чемпионов задал вопрос подписчикам о лучшем сэйве в турнире.

«Лион» вспомнил спасения вратаря Грегори Купе в матче Лиги чемпионов-2001/02 против «Барселоны» (0:2). В той встрече Купе сначала головой переправил мяч в перекладину после неудачного паса своего одоклубника Касапа, а затем отбил удар в исполнении Ривалдо.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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