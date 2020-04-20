Невероятное двойное спасение вратаря против «Барселоны». После ударов и своего, и чужого
18:09
Twitter Лиги чемпионов задал вопрос подписчикам о лучшем сэйве в турнире.
«Лион» вспомнил спасения вратаря Грегори Купе в матче Лиги чемпионов-2001/02 против «Барселоны» (0:2). В той встрече Купе сначала головой переправил мяч в перекладину после неудачного паса своего одоклубника Касапа, а затем отбил удар в исполнении Ривалдо.
No contest ?pic.twitter.com/OzlBMnOjbg https://t.co/o6FuWfvOAY— OL English ?? (@OL_English) April 20, 2020